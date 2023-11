Adelsried

vor 19 Min.

Adelsried hält an musikalischer Früherziehung fest

Plus Warum die Gemeinde den Kooperationsvertrag der Musikschule Holzwinkel und Altenmünster verlängert.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Musikalische Früherziehung im Kindergartenalter: Mit diesem Angebot der Musikschule Holzwinkel und Altenmünster soll das Interesse an Musik auf spielerische Weise geweckt werden. 67 Kinder sind aktuell angemeldet. Laut einer Befragung der Eltern nehmen über 40 Kinder gerne, 20 weniger oder gar nicht gerne an der musikalischen Früherziehung teil. Ein Muss, jeweils mittwochs am Unterricht teilzunehmen, besteht nicht, sagte der Adelsrieder Bürgermeister Sebastian Bernhard in der Gemeinderatssitzung.

Es gäbe durchaus Kinder, die es einfach nicht machen möchten, räumte er ein und schlug vor, die Unterrichtseinheiten von derzeit drei Stunden zu kürzen. Abgerechnet wird rückwirkend nach dem tatsächlichen Aufwand. Er ist überzeugt, dass musikalische Bildung für Kinder einen Entwicklungsvorteil darstellt. "Es gibt aber auch Kinder, die können mit einem Instrument einfach nichts anfangen." Ein Gespräch mit der Lehrerin, wie von Martina Feyrsinger (Grüne) angestoßen, sollte geführt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen