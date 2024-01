Im Adelsrieder Dorftheater bereitet dem Publikum ein großes Vergnügen

Plus Beim Adelsrieder Dorftheater ist schon nach wenigen Minuten der Funke mit der verrückten Geschichte „Bei uns verklemmt nix“ auf das Publikum übergesprungen.

Das Warten hat sich gelohnt. Mit etwas Verspätung bedingt durch Krankheit zündete das Adelsrieder Dorftheater ein Feuerwerk der guten Laune. Dieser durchgedrehte Abend zeigte, auf der Bühne hatte man ganz offensichtlich genauso viel Spaß wie das Publikum. „Schön, wenn man mit Lachen ins neue Jahr startet“, so eine begeisterte Besucherin. „Sie sind einfach genial“, lobte eine andere. Beide sind schon Stammgäste und Liebhaber turbulenter Komödien.

Chaotische Zustände sind vorprogrammiert, wenn die sieben hochmotivierten Laienschauspieler zusammentreffen. Schon nach wenigen Minuten ist der Funke mit der verrückten Geschichte „Bei uns verklemmt nix“ von Albin Braig auf das Publikum übergesprungen. Dabei fragt man sich: Was macht das Bikini-Oberteil in der Jackentasche vom Bürgermeister? Und ist die Freude tatsächlich groß, wenn bei den Eheleuten Karl und Gertrud Heimerdinger (Dieter Birling und Luitgard Hamm) Sohn Hansgeorg (Jakob Wiedemann) auftaucht? Seine Eltern sind ja stolz, dass ihr Sohn auf den Beruf des Pfarrers vorbereitet wird. Aber nach seiner Beichte, nicht mehr im Stift zu sein, muss er auf den mütterlichen Kaba-Trunk verzichten.