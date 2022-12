Was wünscht sich die Adelsrieder Jugend?

Adelsried hat ein offenes Ohr für die Wünsche der Jugend. Nun soll der Gemeinderat entscheiden, welche der vielen Vorschläge auch in die Tat umgesetzt werden können.

Bei der Jungbürgerversammlung stellte sich schnell heraus, dass noch einige Wünsche offen sind. Mehr Freizeitaktivitäten standen auf der Liste, auch gemeinsame Feste. Bürgermeister Sebastian Bernhard und Jugendbeauftragte Martina Feyrsinger waren vom Ideenreichtum der jungen Bürgerinnen und Bürger angetan. Er musste aber auch ganz klar einräumen: Nicht jeder Wunsch kann eins zu eins umgesetzt werden.

Wie kann das Juze in Adelsried neu gestaltet werden?

Jugendliche im Alter zwischen 12 und 21 Jahren waren zur Jungbürgerversammlung eingeladen. Die Zettel reichten kaum aus, so viele Idee wurde von Kindern und Jugendlichen bei der ersten Jungbürgerversammlung der Gemeinde benannt. Erst wurde in kleineren Gruppen, später in zwei Gruppen, Wünsche gesammelt. Aus den vielen Vorschlägen wurden dann zwei Themen herausgesucht: Zum einen das Jugendzentrum (Juze), zum anderen Veranstaltungen.

Zentrales Thema war die Neugestaltung des Jugendzentrums. Neben WLAN, das laut Bürgermeister schon bald umgesetzt werden kann, wären ein Kühlschrank, eine Musikanlage und eine bessere elektrische Versorgung notwendig. Aber auch für die Außenlage gibt es Wünsche wie Chillecken, Pflastersteine statt schlammigem Boden, fließend Wasser sowie eine richtige Toilettenanlage anstelle eines Dixiklos. Grundsätzlich sollte ein geregelter Betrieb mit eigener Verwaltung im Juze stattfinden. Eine Location, wo man sich im Freien treffen kann und wo auch Jugendliche erwünscht sind, wurde angesprochen. Bei der Umfrage zu Freizeitmöglichkeiten waren einige Ideen auf den Tisch gekommen: Parkour, Sportgeräte aber auch ein großer Spielplatz für die Kleinen. Er wird kommen, sagte Bernhard, da er bereits vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Nachholbedarf beim öffentlichen Nahverkehr in Adelsried

Wichtiges Thema war auch der öffentliche Nahverkehr, der als stark verbesserungsbedürftig eingestuft wurde. "Die Busverbindungen sind so ungünstig, dass wir auf Privatautos angewiesen sind", sagte eine Teilnehmerin. Der Bus on Demand soll im dritten oder vierten Quartal 2023 zum Einsatz kommen, so Sebastian Bernhard. Neben mehr Veranstaltungen waren Workshops (Graffiti) gefragt sowie gemeinsame Ausflüge - nicht nur in der Ferienzeit.

Die Jugendlichen signalisierten Einsatzbereitschaft, sei es in der Freiwilligen Arbeit oder verschiedenen Ehrenämtern. Die große Einsatzfreude der Kinder und Jugendlichen soll keinesfalls im Sande verlaufen. Deshalb will Bürgermeister Sebastian Bernhard die Erkenntnisse aus dieser Versammlung mit der Gemeinde besprechen.

Von einem guten Start sprachen bei der Versammlung auch auch Melanie Zacher, pädagogische Leiterin vom Kreisjugendring, Monika Seiler-Deffner vom Landratsamt Augsburg, Jan Markus, pädagogischer Mitarbeiter der Imokja sowie Gemeinderat Herbert Kalkbrenner (FWG).