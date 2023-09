200 Feuerwehrleute sind in Affaltern im „Großeinsatz“

Nahe Lützelburg wurde einer der größten Feuerwehreinsätze des Landkreises simuliert. Doch es kam dabei zu unverhofften Überraschungen.

Ein außer Kontrolle geratenes Pfadfinder-Lagerfeuer, eine Handvoll verletzter Menschen, die panische Flucht eines mutmaßlichen Brandstifters in das dunkle Dickicht der Wälder – und weit und breit kein Gewässer zum Löschen in Sicht! Keine paar Minuten später ertönen gleichzeitig die Sirenen in einem ganzen Dutzend Ortschaften, was nicht weniger als 200 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Richtung Waldbrandgebiet bei Affaltern strömen lässt.

Kurz darauf schießt die erste Wärmebild-Drohne in den Himmel, werden Löschschläuche zu zwei Kilometern Länge zusammengesteckt und die Güllewägen der ortsansässigen Bauern mit Wasser gefüllt. Ein Schreckensszenario aus einem Katastrophenfilm? Keineswegs – aber glücklicherweise „nur“ eine Übung für den Ernstfall, die in ihrem organisatorischen Ausmaß allerdings einzigartig im Landkreis war.

Kommandant aus Affaltern hat drei Monate geplant

Ganze drei Monate hatte der Kommandant Mathias Burger von der Freiwilligen Feuerwehr Affaltern diese Einsatzprobe für den Ernstfall geplant, ohne dass jemand von der örtlichen Bevölkerung etwas davon mitbekommen hätte. Das simulierte Szenario: Eine Gruppe von Pfadfindern zeltet in den Wäldern zwischen Affaltern und Lützelburg, löst dort einen verheerenden Brand und damit eine kaum mehr zu kontrollierende Katastrophe aus. Doch das war den Ausrichtern der Großübung noch keineswegs genug: Der Waldbrand sollte sich ganze zwei Kilometer von der nächsten Wasserstelle abspielen, die vermeintlichen Pfadfinder in Panik verfallen.

Zwei Kilometer Schlauch mussten bei der Feuerwehrübung in Affalternvon einem Bach zur Feuerstelle verlegt werden. Foto: Daniela Ziegler

Für die Organisatoren stellte sich daher am Ende der Planungen die alles entscheidende Frage: Würde ein solcher gemeinsam durchgeführter Großeinsatz in einem Ernstfall tatsächlich funktionieren? Im Vorfeld wussten das nicht einmal die Ausrichter der Übung zu sagen und warteten am Samstag gespannt auf den festgelegten Startzeitpunkt der Aktion. Und um Punkt 13 Uhr war es dann schließlich so weit: In ganzen zwölf Ortschaften des Landkreises gingen unverhofft die Sirenen los, dazu wurden noch die Polizei Gersthofen sowie das Drohnenteam des BRK in Einsatzbereitschaft versetzt.

Löschschlauch wird zwei Kilometer lang

Und von nun an ging alles ganz schnell: Nur wenige Minuten nach dem Alarm später schossen die Fahrzeuge von Affaltern in das betreffende Waldgebiet. Unmittelbar darauf folgten die Einsatzkräfte von Feigenhofen, Osterbuch, Biberbach und Emersacker – bis schließlich ganze 200 freiwillige Helfer unterwegs waren, die sich nun möglichst sinnvoll koordinieren mussten. Und dies war auf bemerkenswerte Weise gelungen: Während die Organisatoren in Windeseile eine mobile Einsatzzentrale am Waldrand errichteten, steckten dutzende andere junge Frauen und Männer die Löschschläuche zu einem einzigen 2000 Meter-Schlauch zusammen.

Bei der Großübung im Wald bei Affaltern brachten die Feuerwehrleute auch solche mobilen Wasserbehälter zum einsatz. Foto: Daniela Ziegler

Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel verschaffte sich über ein Privatgrundstück Zugang zu einem kleinen Löschwasserbach, die Polizei übernahm die verkehrstechnischen Sicherungsaufgaben – und Feuerwehrmann Jürgen Brummer kämpfte sich zu den jungen „Brandstiftern“ vor, um diese zu beruhigen und mit Trinkwasser zu versorgen. Doch dann folgte ein nicht eingeplanter Zwischenfall: Einer der mitwirkenden Jugendlichen wollte es offensichtlich genauer wissen und flüchte ganz spontan noch tiefer in den dunklen Wald hinein. Doch auch diese Situation brachte die Feuerwehrleute nicht aus der Ruhe: Ohne sich großartig abzusprechen, kreisten sie den Flüchtenden ein und konnten diesen eine Minute später bereits wieder in Gewahrsam nehmen.

Im Ernstfall wären noch mehr Rettungskräfte nach Affaltern gekommen

Bechtel zeigte sich äußerst zufrieden mit der Durchführung des gemeinsamen Großeinsatzes und räumte dazu ein: „Wichtig ist üben, üben, üben. Jetzt kann man noch Fehler machen, bei echten Einsätzen dann nicht mehr.“ Bei solchen wären ihm zufolge dann aber auch noch die Berufsfeuerwehren, Rettungsdienste, die Staatsforsten und gegebenenfalls das Technische Hilfswerk mit dabei. Doch die spannende Frage an diesem Tage lautete für sämtliche Beteiligten schließlich nur noch: Würde durch den zwei Kilometer langen Schlauch ganz am Ende tatsächlich auch das Wasser fließen? Die Antwort dazu lieferte der betreffende Wald selbst, was fast schon ein etwas unheimlich wirkendes Szenario war: Auf hunderten Metern Länge begannen mit einem Male die Gräser hin- und her zu schlagen und die Blätter zu rauschen, geradeso als bewege sich eine pfeilschnelle Schlange auf das qualmende Lagerfeuer zu – es war der Schlauch, der sich aufblähte und dabei alle Hindernisse aus dem Weg schleuderte. Und dann endlich der erlösende Moment für alle: das Wasser schoss in einer riesigen Fontäne auf den vermeintlichen Brandherd los!