Autofahrer fährt gegen Gartenzaun in Agawang und flüchtet

Nach einer Unfallflucht in Agawang sucht die Polizei nach Zeugen. Dort wurde ein Gartenzaun von einem Auto angefahren.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht im Kutzenhauser Ortsteil Agawang. Dort wurde demnach in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag ein Gartenzaun von einem Auto angefahren. Der Zaun befindet sich an einem Grundstück in Obernefsried 10. Das unbekannte Auto kam laut Polizei vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dabei gegen ein Zaunfeld. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08291-18900 entgegen. (kinp)