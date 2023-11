Hoigarta zur Geschichte der Namen in Agawang

Wie sich die Vornamen und aus den Vornamen die Nachnamen entwickelt haben, war Thema bei einem Vortrag in Agawang. Auch Namen aus der Gemeinde wurden erklärt.

Woher kommen unsere Namen? Sie sind besondere Wörter, mehr als eine Nummer, und heben die Bedeutung von Menschen und Tieren hervor, erläuterte Dr. Klaus Vogelgsang in seinem Vortrag in Agawang. Vogelsang ist Dozent am Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters an der Universität Augsburg. In seinem Vortrag, zu dem ihn der Heimatgeschichtliche Verein Agawang eingeladen hatte, fand er auch treffende Beispiele in der Gemeinde.

Erwartungen des Namensgebers

Wird ein Vorname vergeben, ist der Klang, die Aura und die Tradition ausschlaggebend, erklärte Vogelsang. Denn Vornamen zeigten die Erwartungen ihrer Namensgeber: Sie sollen Erfolg bringen und positiven Einfluss haben. Mit dem Namensrecht griff der Staat ein, um das Geschlecht zu bezeichnen; auch begrenzte er die Anzahl der Rufnamen. Kinder von ledigen Müttern hätten den Heiligennamen des nächsten Tages erhalten, so der Sprachexperte.

Heilige als Schutzpatron

Friedrich, auch Fritz oder Fritsch, bedeutet Waffenstillstand. Rupert und Ralf haben ihren germanischen Ursprung in Ruhm oder Ratgeber. Andere sind kriegerisch oder aus der Wotan-Götterwelt, wie Rudolf. Christliche Namen, zunächst eine Abwendung vom bisherigen und Zuwendung zum neuen Glauben auf dem Weg der Christianisierung, wurden erst nach ihrer Anpassung von Johannes über Hans zu Johann oder durch Heilige als Schutzpatron und ihre Gedenktage heimisch, wie Sebastian aus dem griechischen Sebastos oder Leonhard aus dem lateinischen für "Löwe und Kampf". Mit der Reformation folgten Namen aus dem alten Testament als typisch Evangelisch.

Kulturimport aus der Antike

Um das finstere Mittelalter hinter sich zu lassen, folgte der Kulturimport aus der Antike, berichtete der Referent, wie beispielsweise Aphrodite oder Sabine, abgeleitet von der Nachbarstadt von Rom, deren Mädchen keinen Vornamen hatten. Sie wurden vielleicht „Schatzi oder blöde Kuh“ gerufen. Weitere Importe waren französisch oder slawisch, wie Katja und Sascha in Anlehnung an die schicke Oberschicht. Spannend wird in der Zukunft der Import aus China oder dem Arabischen Raum sein, meint Vogelgsang.

Hinz und Kunz oder Kleinheinz und Langhans

Erst im 13./14 Jahrhundert in den Städten und im 15./16. Jahrhundert auf dem Land entstehen Familiennamen. Hinz und Kunz stehen für Heinrich und Konrad. Zusätze wie Kleinheinz oder Langhans halfen sie zu unterscheiden. Der Name, auch vom Beruf oder nach der Wohnstättenlage wie Vogelgsang, Kriener, Weser, Leitenmaier. Diese Zusätze wurden bei der Geburt, der Eheschließung und beim Tod meist vom Pfarrer geschrieben, in der jeweiligen Aussprache. Manchmal waren es einfach auch Eigenheiten, so Vogelsang. Zott steht beispielsweise für zottig oder Kraus für lockige Haare. Namen änderten sich mit der verbesserten gesellschaftlichen Stellung oder, wenn sich die Bedeutung änderte. (awi)