Unfall mit zwei Leichtverletzten und einem Achsbruch in Agawang

Der Fahrer eines Minis gerät in Agawand in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein Mercedes entgegen.

Zwei leicht verletzte Autofahrer und eine gebrochene Achse sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in der Straße Obernefsried in Agawang. Der 54-jährige Fahrer eines Minis geriet am Dienstag um 17.10 Uhr auf der Straße in Richtung Rommelsried zu weit nach links.

Dort streifte er laut Polizei den Mercedes eines 22-Jährigen, der ihm entgegenkam. Durch den Aufprall brach am Mercedes die Vorderachse. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro. (thia)