Altenmünster will mit Sonnenenergie Strom sparen

Plus Mit einer neuen Anlage auf dem Rathausdach will man in Altenmünster auch für den Fall eines Stromausfalls vorsorgen. Auch wenn im Rathaus nicht gearbeitet wird, rotiert der Stromzähler.

Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses will die Gemeinde Altenmünster die hohen Stromkosten senken und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende leisten. Dazu hat sich die Verwaltung gemeinsam mit der Elektrofirma Thomas aus Villenbach eingehend mit der Möglichkeit befasst, die Elektrizitätsversorgung des Rathauses bestmöglich aus erneuerbaren Energiequellen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang könnte durch die Vorhaltung von Stromspeichern auch die Notstromversorgung verbessert werden.

Im Notfall reicht die Reserve in Altenmünster aktuell nur kurz

"Bei einem eintretenden Stromausfall, wie wir ihn erst kürzlich erlebt haben, reicht unsere unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für unsere Server gerade mal für eine Stunde", erklärte Bürgermeister Florian Mair die aktuelle Situation. Wie sich diese darstellt, erläuterte Matthias Thomas vom gleichnamigen Elektrobetrieb in einer umfassenden Präsentation. Darin stellte er die Ergebnisse aus einer im Vorfeld durchgeführten Stromverbrauchsanalyse dar. Dass der Jahresbedarf von 17.000 Kilowattstunden für das Rathaus bei einem Strompreis von 60 Cent den Haushalt mit 10.000 Euro belastet, war ja bekannt.

