Bauprojekte in Altenmünster: Die Gemeinde wächst immer weiter

Plus Einige Häuslebauer wollen in Altenmünster und seinen Ortsteilen loslegen. Besonders eine Anfrage sorgt für Diskussionen. Wie sich die Gemeinde verändern wird.

Bauplätze sind im Augsburger Land heiß begehrt. Auch in Altenmünster und seinen Ortsteilen. Dort befasste sich der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung gleich mit einer Reihe von Bauanträgen. Darunter auch größere Wohneinheiten.