Einbrecher durchwühlen Bungalow in Altenmünster

Über die Terrassentüre gelangen die Täter in das Innere des Hauses. Dort durchsuchen sie unter anderem mehrere unversperrte Schränke.

Eine böse Überraschung haben die Bewohner zu Weihnachten in Altenmünster erlebt. In ihrem Bungalow am nordwestlichen Ortsrand wurde eingebrochen.

Passiert ist der Einbruch laut Polizei im Zeitraum zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Freitag, 1 Uhr. Die Täter gelangten durch Aufhebeln einer Terrassentür in das Haus. Im Inneren durchsuchten und durchwühlten sie mehrere unversperrte Schränke und Gegenstände. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Der Beutewert muss noch ermittelt werden. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)