Franz Vogele erhält das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten

Der Altenmünsterer engagiert sich seit vielen Jahren im Musikverein und bei der Jagdgenossenschaft. Zudem ist er ehrenamtlicher Vorsitzender des Pfarrgemeinderats.

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten hat Franz Vogele aus Altenmünster jetzt für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement erhalten. Landrat Martin Sailer überreichte dem 66-Jährigen die Auszeichnung, die Männern und Frauen für ihre ehrenamtlichen Verdienste verliehen wird.

Schon im Alter von 15 Jahren wurde Franz Vogele Mitglied im Musikverein Altenmünster und hat seither immer wieder verantwortungsvolle Funktionen, unter anderem als Erster und Zweiter Vorsitzender, übernommen. Als leidenschaftlicher Musiker, verlässlicher Organisator und Entscheidungsträger schaffte er es mit viel Herzblut, eine leistungsstarke Musikgemeinschaft zu formieren, die im gesamten Allgäu-Schwäbischen-Musikbund und darüber hinaus bekannt ist.

Ehrenamtlich engagiert sich Franz Vogele auch im Pfarrgemeinderat

Doch es ist nicht nur sein Engagement im musikalischen Bereich hervorzuheben: Franz Vogele stand insgesamt 40 Jahre ununterbrochen der Jagdgenossenschaft Altenmünster vor und ist überdies seit 2006 Mitglied des Pfarrgemeinderats St. Vitus Altenmünster mit seinen Kapellengemeinden Eppishofen und Hennhofen. 2010 hat er dessen ehrenamtlichen Vorsitz übernommen.

Landrat Sailer würdigte das ehrenamtliche Engagement von Franz vogele in seiner Laudatio: "Durch Ihre jahrzehntelange Arbeit sind Sie zu einer unverzichtbaren Stütze für das gesellschaftliche Leben in Altenmünster geworden", sagte er. Als "Mehrfachtäter" in verschiedenen Ehrenämtern habe Franz Vogele sich weit über das übliche Maß hinaus verdient gemacht und so dafür gesorgt, dass das Ehrenamt in seiner Heimatgemeinde lebendig bleibt. "Es freut mich außerordentlich, dass ich Ihnen heute diese Auszeichnung überreichen darf", sagte Landrat Martin Sailer bei der Übergabe des Ehrenzeichens. Auch Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair, der bis vor wenigen Jahren selbst Vorsitzender des Musikvereins Altenmünster war, gratulierte. (AZ)