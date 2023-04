Grundschule in Altenmünster wird mit oranger Farbe beschmiert

Unbekannte verschandeln die Wände der Grundschule Altenmünster. Die Polizei entdeckt zudem weitere Schmierereien im Bereich der Zusambrücke.

Die Wände der Grundschule Altenmünster haben Unbekannte mit oranger Sprühfarbe besprüht. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Passiert sind die Schmierereien laut Polizei am Dienstag zwischen 13 und 14.30 Uhr. Die Kosten für die Beseitigung der Farbe werden auf rund 2000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei weitere Schmierereien im Bereich der Zusambrücke in der Verlängerung der Mühlgasse entdecken. Die Inspektion in Zusmarshausen sucht Zeuginen und Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, Telefon 08291/1890-0. (thia)