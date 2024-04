Opelfahrerin fährt in Altenmünster auf BMW auf

In Altenmünster kommt es zu einem Auffahrunfall. Keiner der Beteiligten wird verletzt.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2027 in Altenmünster ein kleiner Unfall. Eine junge Opelfahrerin fuhr hinter einem BMW-Fahrer her. Als der 28-Jährige ordnungsgemäß blinkend nach links abbiegen wollte, bemerkte die 21-Jährige das zu spät und fuhr leicht auf. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 600 Euro aus. (AZ)