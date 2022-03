Altenmünster

vor 18 Min.

Ortsmitte in Hegnenbach: Altes Gasthaus wird zu neuem Wohngebäude

Das Geschäfts- und Wohngebäude der Schreinerei Liepert entsteht nach den Plänen von Wolfgang Meitinger am neu gestalteten Dorfplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche St. Georg und zum alten Pfarrhof.

Plus Die neue Mitte in dem kleinen Ortsteil von Altenmünster nimmt Gestalt an. An der Stelle des ehemaligen Gasthauses entstehen ein Geschäfts- und Wohngebäude - und ein Platz mit Trinkbrunnen.

Von Helene Weinold

Wer länger nicht mehr durch Hegnenbach gekommen ist, dürfte sich dieser Tage verwundert die Augen reiben - nicht nur, weil die Straßen des Ortsteils von Altenmünster seit einigen Wochen nach einer langen, staubigen Zeit des Wartens asphaltiert sind. Sondern auch, weil sich das Zentrum des Orts zwischen Kirche, ehemaligem Pfarrhof und Vereinszentrum vollständig verändert hat.

