Polizei zieht in Altenmünster betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Altenmünster aus dem Verkehr ziehen können.

Ein 52-Jähriger gerät am Dienstag in Altenmünster in eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Da die Polizei starken Alkoholgeruch bemerkt, wird ein Test durchgeführt.

Einen betrunkenen Autofahrer ha die Polizei am Dienstag in Altenmünster aus dem Verkehr ziehen können. Der 52-Jährige war gegen 22 Uhr in eine routinemäßige Verkehrskontrolle geraten. Da bei ihm laut Polizei deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von 1,32 Promille. Der 52-Jährigen musste daher mit zur Blutentnahme, und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf diesen wird er voraussichtlich mehrere Monate verzichten müssen. Zudem erwartet ihn eine höhere Geldstrafe. (thia)

