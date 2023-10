Straße zwischen Altenmünster und Unterschöneberg wird gesperrt

Die Fahrbahndecke muss erneuert werden, deshalb wird die Staatsstraße 2027 ab 23. Oktober auf 1,4 Kilometern zur Baustelle. Der Verkehr wird umgeleitet.

Die Staatsstraße 2027 wird saniert. Am Montag, 23. Oktober, beginnen die Bauarbeiten im Bereich zwischen dem südlichen Ortsausgang von Altenmünster bis zur Kreisstraße A20 bei Unterschöneberg. Hier soll die Fahrbahndecke erneuert werden. Der Radweg ist weiterhin befahrbar. Das Staatliche Bauamt geht davon aus, dass die Bauarbeiten bis Freitag, 10. November, andauern werden. So lang bleibt die Straße für den Durchgangsverkehr in beide Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.



Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, sind auf dem Straßenabschnitt zwischen dem Ortsausgang von Altenmünster und dem Kreisverkehr nördlich von Unterschöneberg Spurrinnen entstanden, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Auch der Winterdienst wird dadurch erschwert.

Umleitungen zwischen Altenmünster und Unterschöneberg

Deshalb will das Staatliche Bauamt Augsburg den 1,4 Kilometer langen Bereich sanieren. Um den Umleitungsverkehr möglichst gering zu halten, wurde die Baumaßmaßnahme in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Bauschritt wird die Strecke von Altenmünster in Richtung Kreisverkehr saniert. Die Umleitung verläuft über Reutern im Osten und Neumünster im Westen.

Im zweiten Abschnitt wird dann die Fahrbahndecke im Kreisverkehr erneuert, weshalb die Umleitung bereits ab Wörleschwang über Reutern verläuft, beziehungsweise im Westen über Neumünster und Landensberg.

Kostenträger ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Staatliche Bauamt in Augsburg. Für die gesamte Baumaßnahme sind Kosten von etwa 530.000 Euro veranschlagt. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen. Ziel sei es, die Straßeninfrastruktur in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand zu erhalten. (AZ)