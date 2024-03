Warum es noch nicht losgeht mit der Vitalen Ortsmitte in Altenmünster

Plus Bürgermeister Florian Mair berichtet bei der Bürgerversammlung in Altenmünster über die Situation der Kommune und anstehende Projekte. AktiVVo ist hier auf der Erfolgsspur.

Die Gemeinde Altenmünster bleibt als Wohnort attraktiv: Auch im vergangenen Jahr hat die Einwohnerzahl leicht zugenommen, obwohl weniger Kinder geboren wurden als in den Jahren zuvor: Seit 2020 ist sie um knapp 400 von 4216 auf 4608 gestiegen, wie Bürgermeister Florian Mair bei der Bürgerversammlung vorrechnete. 44 Zuhörerinnen und Zuhörer waren ins Bräustüble gekommen, um sich von Mair und zwölf Mitgliedern des Gemeinderates über die aktuelle Situation der Kommune und die anstehenden Projekte zu informieren.

Dieses Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum Altenmünsters, in dem vor Jahren eine Bäckereifiliale ihren Sitz hatte, soll einem Gebäudekomplex mit Praxen, Apotheke, Wohnungen und Bürgersaal weichen.