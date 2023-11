Wird der Radweg nach Hennhofen bald beleuchtet?

Plus Der Gemeinderat Altenmünster hat beschlossen, die Zahl der hier Radelnden genauer zu ermitteln. In der Sitzung ging es aber noch um andere Anregungen der Bürger.

Mit den Wünschen, Anträgen und Empfehlungen, die aus den im Frühjahr abgehaltenen Bürgerversammlungen in allen neun Ortsteilen hervorgingen, hat sich der Gemeinderat in Altenmünster jetzt befasst. Einen Großteil der dabei gestellten Fragen konnte Bürgermeister Florian Mair bereits vor Ort zufriedenstellend beantworten. Immer wieder kommen dabei Verkehrsverstöße wie Tempoüberschreitungen oder die Missachtung von Halteverboten im Gemeindegebiet zur Sprache. Um sich darüber ein genaueres Bild zu verschaffen, soll im nächsten Jahr eine Ortsbegehung mit der Polizei für eventuelle Verbesserungen sorgen.

Über einige Anträge in den Versammlungen musste der Gemeinderat nun beraten und die jeweiligen Beschlüsse fassen. Einem Antrag, dem Weg zum Jagdstadel in Hennhofen einen Straßennamen zu widmen, gaben die Ratsmitglieder keine Zustimmung. Des Weiteren entstand eine ausgiebige Diskussion über den Fuß- und Radweg zwischen Altenmünster und Hennhofen. Regelmäßig werde der Wunsch nach einer besseren Ausleuchtung zwischen den Ortsteilen geäußert, informierte der Bürgermeister.