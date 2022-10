"Nix los in unserm Kaff": Theater in Anhausen sorgt für Vergnügen

Plus Die Theatergruppe Anhausen zeigt eine Komödie um Liebe, Mord und Eifersucht. Es ist eine gelungene Premiere nach der coronabedingten Pause.

Die letzte Aufführung der Theatergruppe Anhausen hatte im Jahr 2019 stattgefunden, ein Jahr später folgte eine coronabedingte Zwangspause. Wie die Regisseurin Manuela Bernardy erläutert, nahm das Ensemble 2021 die Bühnenarbeit wieder auf und probte fleißig für das neue Stück "Nix los in unserm Kaff". Leider hatten die Pandemiebestimmungen dann wenige Tage vor der Aufführung wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr wurde jetzt der Premiere des wiederaufgenommenen Stücks entgegengefiebert. Und sichtlich erleichtert kann das Ensemble nun auf eine bestens gelungene Premiere zurückblicken.