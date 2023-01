Nördlinger Bachtrompeten spielen in St. Adelgundis

Ein außergewöhnliches Konzert erwartet Zuhörerinnnen und Zuhörer am 15. Januar in Anhausen.

Die Pfarreiengemeinschaft Willishausen/ Anhausen organisiert ein Konzert unter dem Motto „Zeit für mich – mit Musik!“ am Sonntag, 15. Januar, um 15 Uhr in der St.-Adelgundis-Kirche in Anhausen. Auftreten wird das Nördlinger Bachtrompeten-Ensemble mit einem weihnachtlichen Konzert.

Das Ensemble konzertiert seit Jahren regelmäßig zusammen und besteht aus den drei Trompetern Rainer Hauf, Armin Schneider und Jonas Hillenmeyer, dem Paukisten, Schlagzeuger und Sänger Tom Lier und dem aus Anhausen stammenden Organisten Klaus Ortler. Zur Aufführung kommen festliche Werke des Barock, wie eine Bearbeitung des Konzerts für zwei Trompeten und Orchester von A. Vivaldi, sowie eine Reihe weihnachtlicher Arrangements.

So erklingt unter anderem das bekannte „Transeamus“ und eine sowohl stimmungsvolle als auch virtuose Bearbeitung des Weihnachtsliedes „Engel auf den Feldern singen“. Zusätzlich sind auch einige Orgelwerke zu hören. Das Konzert ist frei. Die Musiker freuen sich jedoch über Spenden. Reservierung ist möglich unter Telefon 0151/21281118 oder per E-Mail an p.m.krieg@t-online.de.