Horgau

vor 17 Min.

Reitverbot wegen Störchen? Aprilscherz sorgt in Horgau für Aufsehen

Plus Die Geschichte vom Pferd und von Störchen hat ein Mann aus Horgau am 1. April auf Facebook gepostet. Einige kaufen ihm die Story sofort ab. An einen Aprilscherz denken sie zunächst nicht.

Von Katja Röderer

Man hätte stutzig werden können: Ein Zwergstorchennest auf einem Mini-Kirchturm beim Reiterhof in Horgau? Ein Eklat, der wegen der Pferde und der Vögel entsteht? Und ein Horst Adler, der angeblich darüber in der Augsburger Allgemeinen berichtet? Das kann nur ein Aprilscherz sein. Eingefädelt hat ihn Dieter Winterhalder, der den gefälschten Zeitungsartikel um kurz nach 7 Uhr auf Facebook gepostet hat. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen