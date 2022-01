Hund reißt sich los und läuft vor ein Auto

Ein Hund reißt sich los und springt über die Weiherstraße in Aretsried. Der Fahrer bremst sofort ab, erwischt den Vierbeiner aber dennoch am Hinterteil.

Glück im Unglück: Hund wird gestreift, bleibt aber unverletzt

Nach Auskunft der Polizei war der junge Mann um 16.40 Uhr auf der Weiherstraße in Aretsried in nördlicher Richtung unteregs, als plötzlich von rechts ein Hund auf die Straße lief. Trotz seines Bremsmanövers konnte der 24-Jährige nicht mehr rechtzeitig stoppen. Er touchierte mit dem vorderen rechten Kotflügel den Hund, dieser blieb aber augenscheinlich unverletzt und sprang zu seinem Hundehalter zurück. Offenbar hatte sich der angeleinte Hund losgerissen. Am Auto entstand durch Kratzer ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (thia)