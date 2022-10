Aystetten

12:00 Uhr

"Alle ducken sich weg": Fehler bei der Kanalsanierung in Aystetten

Die Kanalbauarbeiten im Grasweiherweg in Aystetten sorgen für Ärger.

Plus In Aystetten ist die Stimmung im Keller. Mehrere davon sind nach misslungenen Kanalbauarbeiten im Grasweiherweg mit Wasser vollgelaufen. Der Schaden ist riesig, die Anwohner stinkwütend.

Von Moritz Maier

Aus der routinemäßigen Sanierung eines Kanals ist in Aystetten ein großer Aufreger entstanden. Denn die Bauarbeiten gingen schief. Dadurch drückten in gleich mehrere Häuser Wassermassen hinein. Der Schaden ist mit Beträgen im sechsstelligen Bereich groß, ebenso die Aufregung der Betroffenen. Besonders von der Gemeinde sind sie enttäuscht. Diese weist die Schuld von sich. Wer ist also verantwortlich für die Fehler?

