Aystetten

vor 31 Min.

Die Wandertage im Augsburger Land sind auf der Zielgeraden

Plus Am 17. und 18. September finden in Aystetten die 49. Internationalen Wandertage statt. Einst kamen zu den Veranstaltungen bis zu 7000 Teilnehmer, doch die Ära neigt sich dem Ende zu.

Von Matthias Schalla

Zusammen sind sie 327 Jahre alt und gewandert ist das Quartett mittlerweile viele tausend Kilometer. Hans Schregle ist nicht nur Gründungsmitglied des Wander- und Freizeitclub Aystetten (WFC), sondern auch seit vielen Jahren der Vorsitzende. Zusammen mit seiner Stellvertreterin Irmgard Jacob und den Ausschussmitgliedern Helmut Gleich und Alois Sander hat er nun zum wiederholten Mal einen Internationalen Wandertag organisiert. Zum 49. Mal. Einmal noch will er sich nach dem Termin am 17. und 18. September mit seinem Team zusammensetzen. "Doch dann ist es die 50. Veranstaltung und danach ist endgültig Schluss", sagt er. Sollte sich kein Nachfolger finden, droht die Ära der Internationalen Wandertage im Augsburger Land endgültig der Vergangenheit angehören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen