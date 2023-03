Finale furioso sichert den Klassenerhalt

BG Leitershofen/Stadtbergen feiert in Karlsruhe einen hauchdünnen Sieg. Überragender Nicolas Lagerman.

Die BG Hessing Leitershofen/ Stadtbergen hat am Samstagabend das Auswärtsspiel bei den Seeburger College Wizards Karlsruhe nach einer spektakulären Schlussphase mit 94:90 gewonnen. Damit haben sich die Leitershofer in der BARMER 2. Basketball Bundesliga auf den zehnten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Neunten Orange AcademyUlm, vorgearbeitet. Gleichzeitig dürfte der Ligen Verbleib gesichert sein und man kann frühzeitig für die neue Saison planen.

Die Vorzeichen für die Auswärtspartie waren nicht besonders günstig. Mit den Hack Vazquez Brüdern Mario und Marco, Nino Tomic, Basti März und Kapitän Max Uhlich musste man insgesamt fünf Spieler ersetzen. Dazu hatte Stjepan Topalovic die Reise nach Baden krank angetreten, hatte am Vortag noch über Fieber geklagt. Nur acht Spieler standen einschließlich Topalovic auf dem Spielberichtsbogen. Demzufolge verlief der Start nicht besonders gut, das erste Viertel ging gleich einmal mit 28:16 an die Wizards. Im zweiten Abschnitt kam die BG etwas heran und wahrte mit einem 34:43 Rückstand zumindest die Chance auf den Sieg. Problem bis dahin: Von 18 Dreipunktewürfen trafen die Stadtberger nur einen einzigen, was einer Quote von knapp 6% entsprach. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Kangaroos dann treffsicherer und kamen bis zur 26. Minute auf 50:53 heran. Karlsruhe konterte aber sofort. Dank ihres überragenden US-Amerikaners Christian Rodriguez (41 Punkte) zogen die Fächerstädter wieder auf 67:58 nach dem dritten Viertel davon.

Im letzten Abschnitt zog das Team von Trainer Emanuel Richter aber insbesondere in der Verteidigung die Zügel an. Man kämpfte nun verbissen um jeden Ball, traf weiter die Dreier und vor allem auch die Freiwürfe, von denen es zahlreiche an diesem Abend auf beiden Seiten gab. Fünf Minuten vor dem Ende hatten die Gastgeber bei 80:68 aber noch alle Trümpfe in der Hand. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse: T-Pal verkürzte per Dreier auf 79:82, Jannik Westermeier per Korbleger auf 81:82. Dreier Rodriguez zum 85:81, erneuter Dreier Pal zum 85:84. Ein Freiwurf für Karlsruhe durch Rupp im Netz, danach Dreier durch den überragenden Nicolas Lagerman zum 87:86 für die Kangaroos, die erste Leitershofer Führung seit der ersten Minute. Und welche die Kangaroos dann nicht mehr aus der Hand gaben. Fünf von sechs Freiwürfen von Lucas Mayer und zwei weitere von Teathloach Pal fanden den Weg in die Reuse und der vielumjubelte Sieg, den nicht mehr viele erwartet hatten, durfte bejubelt werden. Die Rückreise im Bus konnte demzufolge in bester Laune angetreten werden. Neben Lagerman verdienten sich bei der BG Pal und Mayer die Bestnoten, überzeugend und kämpferisch trat aber die gesamte Mannschaft auf.

Am kommenden Samstag geht es dann in eigener Halle gegen die BIS Ahorn Baskets Speyer weiter (Samstag 19.30 Uhr).

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Lagerman (29), Pal (24), Topalovic (2), Mayer (18), Londene (8), Kaufeld (2), Westermair (4), Martin (7), Tomic (1).