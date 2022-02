Nach schwerer Krankheit: Krankenkasse will Intensivpflege nicht zahlen

Plus Matthias Mehr, 50, wurde im vergangenen Jahr durch eine seltene Krankheit plötzlich zum Pflegefall. Er macht enorme Fortschritte - und wird doch gebremst.

Matthias Mehr isst allein, kann mithilfe einer Pflegekraft die Toilette aufsuchen, einfache Buchstabenrätsel lösen und auf einem Trainingsrad seine körperliche Fitness üben. Für die meisten selbstverständlich - und für ihn doch ein Fortschritt, den vor wenigen Monaten niemand zu hoffen wagte. Es war im vergangenen Juli, als sich das Leben des Mannes aus Affaltern und seiner Familie in wenigen Tagen komplett veränderte. Grund war eine Krankheit, die nur es nur selten gibt. Seine Frau Kerstin ist sicher: Wäre sie früher durch geeignete Tests entdeckt und behandelt worden, wären die Folgen nicht so schlimm.