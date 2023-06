Biberbach will mit Wiesenkindergarten Platzmangel mildern

Plus Eben erst fertiggestellt, ist die Biberbacher Kindertagesstätte schon wieder zu klein. Ein Neubau wird noch dauern. Doch es soll eine Übergangslösung geben.

Bei der jüngsten Sitzung des Biberbacher Gemeinderates dominierte ein Thema. Die gemeindliche Kita ist schon wieder zu klein. Eltern, die ihr Kind ab September dort betreuen lassen wollten, erlebten eine böse Überraschung, als ihre Anmeldung nicht angenommen werden konnte. Doch das war nicht das einzige Thema im Gemeinderat.

Der Grund für die beengte Platzsituation: Die kommunale Kindertagesstätte platzt trotz eben erst fertig gestellter Erweiterung schon wieder aus allen Nähten. Und die dringend benötigte zweite Kita wird erst in zwei bis drei Jahren gebaut sein. Im neuen Quartier der Stiftung Herz zeigen ist das Kinderhaus fest eingeplant, doch das Projekt steckt noch in der Planungsphase.