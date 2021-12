Biberbach

06:30 Uhr

Nach Kritik durch Musikschule: Jetzt spricht Biberbachs Bürgermeister

Plus Die renommierte Biberbacher Musikschule fühlt sich schlecht behandelt und denkt an Wegzug. Rathauschef Wolfgang Jarasch hält die Probleme für lösbar, zieht aber Grenzen.

Von Sonja Diller

Seit fast 50 Jahren ist die Musikschule Biberbach fester Bestandteil der kulturellen Landschaft im Augsburger Land. Mit ihren rund 500 Schülern gerät die Schule allerdings immer mehr in räumliche Bedrängnis (wir berichteten). Bei diesem Thema hapere es an der gemeindlichen Unterstützung für das Flaggschiff der Kultur in der Kulturgemeinde Biberbach, so das Fazit bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung. Dagegen regt sich nun Widerspruch.

