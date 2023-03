Bonstetten hebt die Kitagebühren an

Plus Neben der Erhöhung der Gebühren für die Kinderbetreuung ging es im Gemeinderat um die Gewinnung von Energie. Warum Bonstetten jetzt über einen Krisenstab verfügt.

Der Gemeinderat Bonstetten hat beschlossen, die Gebühren für die Kinderbetreuung zu erhöhen. Außerdem ging es in der Sitzung um mögliche Flächen für die Energiegewinnung und um die Bildung eines Krisenstabs. Denn auch in Bonstetten befasst man sich mit dem möglichen Szenario eines Blackouts. Um bei einem solchen länger anhaltenden Stromausfall notwendige Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen, wurde jetzt ein Krisenstab gebildet. Nach mehrfachen Beratungen konnte nun Feuerwehrkommandant Christian Deil, der gleichzeitig das Management mit dem Bürgermeister leitet, das Konzept dieser Einrichtung dem Gemeinderat vorstellen.

"Primäres Ziel ist es, dass wir bei extremen Wetterverhältnissen, bei Ausfällen von Teilen der Infrastruktur wie Strom, Wasser oder Kommunikation nicht unvorbereitet sind und die Bevölkerung mit unterstützen können", betonte der Kommandant. Wichtig sei es aber, dass sich auch die Bürgerinnen und Bürger auf mögliche Krisen entsprechend vorbereiten, wünschte er sich. Die zentrale Anlaufstelle, im Katastrophenfall als "Leuchtturm" bezeichnet, wird das Feuerwehrhaus am Rathaus sein. Von hieraus koordiniert der in fünf Sachgebiete aufgeteilte Krisenstab, in dem Personen aus allen verantwortlichen Bereichen der Gemeinde mitwirken, seine Einsätze und Hilfeleistungen.

Anpassung der Kindergartengebühren in Bonstetten

Preissteigerungen und steigende Inflation treffen alle Bereiche. So musste sich der Gemeinderat jetzt mit dem Thema Gebührenerhöhung für die Kinderbetreuung auseinandersetzen. Obwohl die Gemeinde nicht der Träger des kirchlichen Kindergartens ist und somit keine Entscheidungsbefugnis hat, sollte über die Gebührenanpassung abgestimmt werden. Vorgesehen ist eine Erhöhung von circa sieben bis acht Prozent. So würde der Beitrag in der Krippe bei einer Betreuungszeit von beispielsweise vier bis fünf Stunden statt 172 Euro nun 185 Euro kosten. Bei sechs bis sieben Stunden wären es statt 205,50 Euro nun 221,50 Euro. Bei der Betreuung im Kindergarten soll sich der Beitrag bei vier bis fünf Stunden von 112 Euro auf 120 Euro und bei sechs bis sieben Stunden von 131,50 Euro auf 141,50 Euro erhöhen.

Nicht anfreunden konnte sich Petra Zinnert-Fassl mit dieser Gebührenanhebung. "Müssen wir da unbedingt mitgehen und damit eine Spirale nach oben mit auslösen?", fragte sie. Das Defizit sei nicht so hoch wie in Nachbargemeinden und Bonstetten könne es sich leisten, bekräftigte sie ihre Haltung. Der Zweite Bürgermeister Bernd Adam sah den Vorschlag zur Anpassung als gerechtfertigt an. "Mit der Anpassung liegen wir noch unter der Inflationsrate, diese qualitative Betreuung ist den Mehraufwand wert", untermauerte er seine Meinung. Auch Bürgermeister Anton Gleich befürwortete den Vorschlag. Mit einem Ergebnis von 8:5 Stimmen wurde der Erhöhung zugestimmt.

Potenzialanalyse für Photovoltaik

Einig war sich das Gremium, dem Antrag der Freien Wähler zur Durchführung einer Photovoltaik-Potenzialanalyse mit einem Kostenaufwand von 10.000 Euro zuzustimmen. Geprüft werden soll dabei, welche gemeindlichen Frei- und Dachflächen sich für Photovoltaikanlagen eignen, um künftig Einsparmöglichkeiten bei den Betriebskosten zu erreichen. Die Planungen für eine Anlage auf dem Dach des Kindergartens mit 40 Kilowattpeak laufen bereits, auf der Prüfliste stehen neben dem Rathaus, der Brauereihalle und dem Bauhof noch weitere Liegenschaften der Gemeinde.

