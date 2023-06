Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in Bonstetten an

Zu einem kleineren Küchenbrand kommt es am Mittwochvormittag in Bonstetten. Eine 15-Jährige reagiert richtig und ruft die Feuerwehr. Der Schaden ist zum Glück gering.

Zu einem kleineren Küchenbrand ist es am Mittwochvormittag gegen 9.30 Uhr in Bonstetten gekommen. Wie der Einsatzleiter der Bonstetter Wehr, Christian Deil, berichtet, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand eine Küchenrolle und eine Pfanne in Flammen. Beides konnte schnell gelöscht werden. Das Reihenhaus in der Rosenstraße musste entraucht werden. Größeren Sachschaden gibt es nicht.

Wie der Einsatzleiter berichtet, handelte eine 15-Jährige richtig und verständigte den Notruf. Im Einsatz waren zehn Feuerwehrleute der Wehr aus Bonstetten und neun Einsatzkräfte der Wehr aus Adelsried. (kinp)