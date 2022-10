Vorfahrt missachtet: 8000 Euro Schaden in Bonstetten

Die Vorfahrt missachtet hat eine Frau an einer Straßenkreuzung in Bonstetten. Die Folge war ein teurer Zusammenstoß mit einem anderen Auto.

Verkehrsunfall mit Sachschaden: Am Samstag gegen 8.15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Kleintransportfahrer die Raiffeisenstraße in Bonstetten in nordöstlicher Fahrtrichtung. Dabei übersah er laut Polizei eine vorfahrtsberechtigte 43-jährige Autolenkerin, die von der Rosenaustraße aus kommend in die Raiffeisenstraße einbiegen wollte. An der Einmündung galt die Verkehrsregelung „rechts vor links“. Es kam dabei zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird allerdings auf 8000 Euro geschätzt. (lig)