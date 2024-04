Das Programm in der Stadtbibliothek: Comics, Puzzles, Schach und mehr

In der Gersthofer Stadtbibliothek findet ab 2. Mai ein vielfältiges Programm statt. Dazu gehört ein Schachtraining und eine "Digitale Erlebniswelt" für Kinder.

Der Frühling zieht ein in der Stadtbibliothek. Los geht es am Donnerstag, 2. Mai, ab 18 Uhr mit dem Spieleabend. Alte Dinge gemeinsam wieder fit für den Sommer machen kann man am Samstag, 4. Mai, im Repair Café. Wer mal frischen Wind auf dem Spieletisch braucht, kann sich am gleichen Tag in der Spiele- und Puzzletauschbörse bedienen. Ebenfalls am 4. sowie am 18. Mai ab 10 Uhr bietet der Schachclub kostenloses Schachtraining für Kinder und junggebliebene Leute an. Die Schachprofis im älteren Semester treffen sich regelmäßig immer donnerstags um 10 Uhr im Lesecafé.

Leseomi Edith kommt zum Vorlesen für die Kleinen am Donnerstag, 2., und am 16. Mai um 16.30 Uhr. Leseoma Hanna liest am Samstag den 11. und 25. Mai um 11 Uhr. Am Samstag, 11. Mai, kann man beim GratisComicTag Kids umsonst neue Comics abstauben. Außerdem kann man sich am Maltisch selber als Comiczeichner ausprobieren.

In den Ferien dreht sich in Gersthofen alles um Mikroskopieren

Das BayernLab führt am Dienstag, 14. Mai, um 15 Uhr in die "Digitale Erlebniswelt für Kids" ein. Hier wird eine innovative Spielumgebung für junge Entdeckerinnen und Entdecker geboten und Kinder können spielerisch die Möglichkeiten digitaler Technologien erkunden.

Für Jugendliche von 13 bis 15 Jahren gibt es in den Ferien im Mint Cluster4 Workshop viel Interessantes zum Thema Mikroskopieren zu entdecken. Am Dienstag, 28. Mai, wird von 10 bis 13 Uhr eine Welt erforscht, die mit bloßem Auge nicht zu sehen ist. Der Blick durchs Mikroskop bringt Unsichtbares ans Licht. Die Jugendlichen entdecken die Geheimnisse von Sand, beobachten wuseliges Leben in einem Wassertropfen und sehen Insekten aus einer ganz neuen Perspektive. Dabei lernen sie nicht nur den Umgang mit dem Mikroskop, sondern auch die Anfertigung von Präparaten. Anmeldung bis 21. Mai über die Stadtbibliothek. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Verbraucherbildung fragt am Donnerstag, 2. Mai „Angepasste Preise: Was ist Ihr Preis beim Online-Shopping?“ und am 16. Mai gibt es Tipps und Tricks zu „Neuen Zahlungsmöglichkeiten mit dem Smartphone wie Apple-Pay oder Google-Pay“. Jeweils um 15 Uhr.

Termine für die Energieberatung in der Stadtbibliothek durch die Verbraucherzentrale können unter Tel. 0821-2491 365 vereinbart werden. Mehr Details zu allen Veranstaltungen stehen unter www.stadtbibliothek-gersthofen.de. (AZ)

