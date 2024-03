Die "Wonderboys" geben ein Konzert in der Heimat Deuringen

Beim Konzert am 23. März in der TSV-Turnhalle wird auch die heimliche Hymne von Stadtbergen nicht fehlen.

Schon lange haben die Deuringer Musiker „Die Wonderboys“ Karl Poesl und Daniel Vasques davon geträumt, in der heimischen Turnhalle des TSV Deuringen auftreten zu können, die über alles verfügt, was man sich als Musiker vorstellen kann. Anlässlich des 7. Jahrestages ihres Bestehens kann mit Unterstützung des TSV Deuringen dieser Wunsch am Samstag, 23. März, ab 20 Uhr Wirklichkeit werden.

Deuringen als Stadtteil von Stadtbergen ist überregional nicht nur durch seine herausragende Wohnqualität, sondern auch seine vorbildliche sportliche Nachwuchsförderung durch den TSV und die SpVgg bekannt. „Der Konzertabend Jung und Junggebliebene soll einen weiteren Farbtupfer zum vitalen Gemeinwesen beitragen und für die Stadtberger ist die Turnhalle zu Fuß oder mit dem Radl auch gesundheitsfördernd zu erreichen“, sagt Stadtbergens lebendige Musikbox Karl Poesl.

Mit den Hits von CCR, den Kinks und den Byrds

So stehen Hits und Evergreens der Beatles, CCR, Earl Scruggs, Brad Paisley, Zac Brown, George Strait, Randy Travis, Bob Dylan, Kinks, Byrds, Bon Jovi, Oasis und vieles mehr auf dem Programm. „Natürlich darf die heimliche Stadthymne Stadtbergens nicht fehlen „Ich war überall in Stadtbergen“ sowie die Songs der Vinylsingle "Kleines grünes Klapprad" und "Hoiaß iss", verrät Poesl. Der Eintritt beträgt 15 Euro an der Abendkasse bei freier Platzwahl (Saalöffnung um 19 Uhr). Für Getränke und einen kleinen Imbiss sorgt der TSV Deuringen. Kartenvorbestellung: WBKonzert-Deuringen@t-online.de. (inst)

