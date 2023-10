Buntes Verwirrspiel im Anhauser Herbsttheater

Der Theaterverein Anhausen spielt in diesem Jahr „Aphrodites Zimmer“.

Der Theaterverein Anhausen startet mit „Aphrodites Zimmer“ in die Herbstsaison. An acht Abenden stehen die Laienschauspielerinnen und -schauspieler im November mit ihrem neuen Stück im Gasthof Wilhelmshöhe (Strehlerwirt) wieder auf der Bühne. „Aphrodites Zimmer“ von Walter G. Pfaus ist ein vergnügliches Verwirrspiel rund um das Jubelpaar Guido und Sandra, das seine silberne Hochzeit begehen möchte. Sandra will das Jubiläum im selben Hotel verbringen, in dem sie damals in den Flitterwochen untergebracht waren. Guido bleibt nichts anderes übrig, als mitzugehen.

Aber auch Valerie Berg, seiner Geliebten, hatte er einen gemeinsamen Urlaub versprochen. Als Guido und Sandra im Hotel ankommen, hat Valerie sich schon im Zimmer nebenan, das durch eine Tür mit ihrem Zimmer verbunden ist, eingenistet. Als es zu eskalieren droht, ruft Guido seinen Freund Horst. Er soll ihm Valerie vom Hals halten. Als Horst ankommt, wird alles noch schlimmer. Horst hat ein Verhältnis mit Sandra und muss sich als ausländischer Schlosser ausgeben. Doch am Ende findet Valerie ihren Mann fürs Leben.

Info: „Aphrodites Zimmer“ von Walter G. Pfaus im Gasthof Wilhelmshöhe (Strehlerwirt) an jedem Freitag im November sowie an den Samstagen, 4. und 11. November, um 20 Uhr; an den Samstagen, 18. und 25. November, um 19 Uhr. Kartenvorverkauf über Tina Ebert unter Telefon 08238/2555. (AZ)

