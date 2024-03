Autoanhänger macht sich selbstständig

Einen Anhänger zog ein Fahrer in Diedorf mit seinem Auto. Doch der machte sich selbstständig – mit teuren Folgen.

Am Samstag befuhr gegen 16.45 Uhr der Fahrer eines Gespanns, bestehend aus einem Auto und einem Anhänger, die Steppacher Straße. Während er laut Polizei an einem geparkten Fahrzeug vorbeifuhr, löste sich der Anhänger und rollte in dieses. Am Auto wurde der Außenspiegel beschädigt und die Fahrerseite verkratzt. Der Schaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. (AZ)