Bayerische Kammerphilharmonie spielt mit Thorsten Johanns in Diedorf

Bei den Diedorfer Kulturtagen ist am 6. Oktober die Bayerische Kammerphilharmonie in der Kirche Herz Mariä zu Gast. Im Zentrum steht die britische Musik.

Ein besonderer Musikgenuss ist bei den Diedorfer Kulturtagen am Freitag, 6. Oktober, geboten. Die Bayerische Kammerphilharmonie spielt zum Auftakt ihrer Jubiläumssaison „20 Jahre un-er-hört“ um 19.30 Uhr in der Kirche Herz Mariä. Gemeinsam mit dem charismatischen Klarinettisten Thorsten Johanns bringt das Augsburger Ensemble seine Liebe zur britischen Musik in einem abwechslungsreichen Programm zum Ausdruck. Auf dem Programm steht unter anderem das Klarinettenkonzert des 1901 geborenen Engländers Gerald Finzi.

Bekannte Werke der britischen Streicherliteratur in Diedorf

Eröffnet wird das Konzert mit der „St. Paul’s Suite“ von Gustav Holst. Das 1913 entstandene bezaubernde Werk steht in der damaligen Tradition des „English folk song revival“. Edward Elgars Streicherserenade mit ihren feinen Melodielinien und heiteren Momenten gehört auf der Insel zu den meistgespielten Werken der Streicherliteratur und wird ebenfalls im Konzert erklingen. Zudem darf der große Benjamin Britten in einem englischen Programm nicht fehlen. Seine Variationen über ein Thema von Frank Bridge entstanden 1937 und bewirkten den internationalen Durchbruch des Komponisten.

Karten gibt es unter www.kammerphilharmonie.de oder veranstaltungen@markt-diedorf.de sowie an der Abendkasse ab eine Stunde vor Konzertbeginn. (dav)

