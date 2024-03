"Das Schöne und das Biest" - ein inklusives Theaterprojekt

Das Theater Eukitea zeigt eine moderne Interpretation von "Die Schöne und das Biest". Dabei steht aber "Das Schöne und das Biest" im Mittelpunkt.

Seit einigen Jahren bietet das Diedorfer Theater Eukitea einen inklusiven Theaterworkshop für Menschen mit und ohne Behinderung. In dieser Spielzeit wurde für eine Präsentation das Märchen „Die Schöne und das Biest“ als Ausgangspunkt ausgewählt – darin steht eine moderne Interpretation unter dem Titel „DAS“ Schöne und das Biest im Mittelpunkt.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler erzählen und spielen das Märchen in spannend-heiteren Szenen. Dabei stellen sie sich die Frage: „Gibt es das Schöne im Biest, und steckt auch im Biest das Schöne?“ In dem Theaterprojekt teilen Menschen mit und ohne Behinderung die Bühne, um gemeinsam verschiedene Themen zu erkunden. Hier werden individuelle Fähigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einem kreativen Prozess zum Leben erweckt. Inklusion wird durch die Akzeptanz der Vielfalt gefördert.

Das Theater Eukitea zeigt eine moderne Interpretation von "Die Schöne und das Biest". Foto: Eukitea

Die unterschiedlichen Talente der Teilnehmenden kommen in diesem Theaterprojekt laut Mitteilung eindrucksvoll zur Geltung. Das Stück wird am Samstag, 16. März, und Sonntag, 17. März, jeweils um 16 Uhr im Eukitea, Lindenstraße 18b in Diedorf gezeigt. Der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Die Workshopleitung hatten Giorgio Buraggi, Schauspieler, Regisseur, Theaterpädagoge, sowie Marina Igelspacher, Schauspielerin, Theaterpädagogin und Co-Leitung, inne. (AZ)

