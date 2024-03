Defekte Heizungsanlage verursacht Feuerwehreinsatz

Starker Rauch bei einem Firmengebäude brachte nicht nur einen Zeugen auf den Plan. Auch die Feuerwehr in Diedorf rückte aus.

Da der Kamin eines Firmenobjektes in Diedorf am Freitagabend sehr stark rauchte, wurde durch einen Passanten die Feuerwehr alarmiert. Da die Ursache für die starke Rauchentwicklung von außen nicht gefunden und ein Verantwortlicher der Firma nicht erreicht werden konnte, wurde die Eingangstüre durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Nach Abschaltung der Heizungsanlage wurde durch einen hinzugerufenen Kaminkehrer ein Defekt an derselben festgestellt, der den Rauch verursacht hatte. Abgesehen davon kam es zu keinem Sachschaden. (lig)