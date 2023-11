Wintermärchen im Eukitea: Der Schneider, der gerne ein Held wäre

Auch in diesem Jahr führt das Diedorfer Theater Eukitea ein winterliches Stück für Kinder auf: Das Märchen „Das tapfere Schneiderlein“ steht diesmal auf dem Programm.

Er ist ein Draufgänger, ein Superheld – allerdings nur in seiner Phantasie. Das tapfere Schneiderlein (Finn Witi Bank), um das sich das diesjährige Wintermärchen im Diedorfer Theater Eukitea dreht, ist in Wirklichkeit nichts als ein einfacher Handwerker. Dann geschieht jedoch etwas Wundersames: Mit einem Schlag seiner gerade polierten Fliegenpatsche erlegt er sieben Fliegen auf einmal. Schnell werden dem neuen Helden die vier Wände seiner kleinen Schneiderwerkstatt zu eng.

Nachdem er sein Hemd mit dem Spruch „Siebene auf einen Streich“ verziert, macht sich der junge Schneider auf den Weg in die weite Welt. Und er hat sich auch schon ein Ziel vorgenommen: Nichts geringeres als die Hand der Königstochter (Kathrin Müller) zu erringen. Auf dem Weg dorthin muss er jedoch Riesen, wild gewordene Wildschweine und übellaunige Einhörner überwinden.

Nach einem Volltreffer mit der Fliegenklatsche macht sich das tapfere Schneiderlein (Finn Witi Bank) auf in die Welt, um Abenteuer zu erleben. Foto: Marcus Merk

Ob ihm das gelingt, erfahren Zuschauer bei der Premiere des Stücks am Sonntag, 3. Dezember, ab 16 Uhr Dezember im Eukitea-Theater. Auch an weiteren Terminen im Dezember, um Weihnachten und bis Mitte Januar wird das Wintermärchen aufgeführt. Das Stück für Familien und Kinder ab vier Jahren setzt sich zusammen aus Theaterspiel mit Schauspielern und aus Puppentheater. Dieses übernimmt Schauspieler Michael Gleich, der daneben auch eine der drei Hauptrollen spielt. Begleitet wird das Theaterstück von Livemusik, gespielt und komponiert von Fred Brunner, dem musikalischen Leiter des Theaters. Idee und Regie stammen von Theaterleiter Stephan Eckl.

Neben dem Theaterstück ist für Besucher noch mehr geboten: Begleitend zum Wintertheater gibt es eine Ausstellung zum Thema „Zauberhafte Reisen“, in welcher Puppen sowie Requisiten aus früheren Wintermärchen präsentiert werden. Im Theatercafé wartet auf Familien ein Märchenquiz mit Fragen rund um das diesjährige Winterstück und die Ausstellung.

Die Premiere von „Das tapfere Schneiderlein“ ist am 3. Dezember um 16 Uhr im Theater Eukitea. Ticket-Reservierungen sind möglich über die Telefonnummer 08238/964743-96 oder per E-Mail an mailto:info@eukitea.de. Auch möglich ist eine Bestellung von Karten über den Ticketshop des Eukitea-Theaters.

Lesen Sie dazu auch