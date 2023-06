Diedorf

Kutzenhausens Bürgermeister hat seinen Traumjob gefunden

Plus Rund 2500 Einwohnerinnen und Einwohner hat Kutzenhausen. Dort bahnen sich mit einem neuen Supermarkt und Glasfaser für alle große Veränderungen an.

Von Jana Tallevi

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Andreas Weißenbrunner: Die Eröffnung unseres sanierten und wunderschönen beheizten Freibads. Die Fertigstellung und Eröffnung der neuen Gebäude für unseren Bauhof und die FFW Kutzenhausen. Die IT im Rathaus wurde umgestellt, damit weitestgehend papierlos gearbeitet werden kann. Unter anderem können Bürgerinnen und Bürger jetzt Anträge digital stellen. Außerdem haben wir unsere kleine Grundschule mit dem Digitalpakt mit über 60 Tablets, einigen Tabletkoffern und Flatscreens ausstatten können. Auch die Befahrung des Kanalnetzes in allen Ortsteilen mit anschließender Sanierung hat begonnen. Das alles wird uns noch die nächsten Jahre beschäftigen, da jedes Jahr ein weiterer Ortsteil befahren und saniert wird.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Weißenbrunner: Am positivsten ist mir mein Amtsantritt am 1. Mai 2020 in Erinnerung geblieben, was ich meinem qualifizierten Team im Rathaus Kutzenhausen zu verdanken habe, das mich herzlich empfangen hat und mich in jeglicher Hinsicht stets tatkräftig unterstützt. Zudem freue ich mich, dass Projekte wie der Glasfaserausbau für alle Haushalte kurz vor der Vergabe stehen. Dieser muss dann noch vom Fördergeber, dem Bund, geprüft werden, sodass bis Ende 2023 die Leistung vergeben werden kann. Das Ziel der Ausschreibung war, eine möglichst große Bietervielfalt zu ermöglichen. Dies ist uns mit den eingegangenen Angeboten auch gelungen. Das bedeutet, dass jeder der 1100 Haushalte mit Glasfaser ausgestattet wird.

