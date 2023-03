Tipps für den eigenen Garten im Umweltzentrum Schmuttertal

Plus Seit Jahren ist die Saatgut- und Pflanzenbörse ein beliebter Termin zum Frühjahrsbeginn. Beim Umweltzentrum gibt es dazu immer wieder neue Ideen.

Im Umweltzentrum Schmuttertal wurde der Frühling gefeiert. Die Pflanzen- und Saatgutbörse war dabei klar der Anziehungspunkt für alle Hobbygärtner, die bereits sehnsüchtig auf Frühlingsspaß im eigenen Garten warten. Kaufen, tauschen, stöbern war das Motto. Auch die ersten Gemüsepflanzen, die im Sommer eine reichliche, gesunde Ernte bringen und den Küchenzettel auf frische und natürliche Art bereichern sollen, fanden den Weg in die zahlreich mitgebrachten Kisten und Körbe.