Dinkelscherben und Fischach dafür: Neue Sicherheitswacht kommt doch

Brauchen die Gemeinden im westlichen Landkreis eine neue Sicherheitswacht? Bislang war die Antwort der Entscheider: nein. Mehrere Kommunen stimmten dagegen. Nun die Kehrtwende. Dinkelscherben und Fischach sprechen sich mit deutlicher Mehrheit für eine neue Sicherheitswacht aus. Damit ist die Entscheidung gefallen. Bald sollen Bürger dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu steigern.