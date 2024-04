Dinkelscherben

06:00 Uhr

Gemüse aus eigener Ernte: So funktioniert die Solawi in Dinkelscherben

Plus Im Spitalgarten baut die Solidarische Landwirtschaft Solawi in Dinkelscherben Obst und Gemüse an. Wer keinen Garten hat, kann hier anpacken.

Von Michaela Krämer

Wie man saisonales und frisches Gemüse anbaut, ohne einen eigenen Garten zu haben? Bei der Solidarischen Landwirtschaft, kurz Solawi, geht das. Hier werden Verbraucherinnen und Verbraucher zu Mitbauern, damit eine von der Gemeinschaft getragene Landwirtschaft entsteht. Vor vier Jahren haben sich Leute in Dinkelscherben zusammengefunden, die den ehemaligen Spitalgarten zu neuem Leben erweckt haben. Das ganze Jahre über teilen sie die Ernte unter den 70 Mitbauern und Mitbäuerinnen auf.

Dafür haben Simone Gleich und David Dietrich die rund viertausend Quadratmeter große Fläche der ehemaligen Spital-Gärtnerei gepachtet, auf der es genug Platz für Salate, Kräuter und Gemüse gibt. Wirsing, Kürbis und Lauch beispielsweise würden sogar bis in den Winter hinein gedeiehen, erzählt Simone Gleich.

