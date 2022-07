Dinkel-Festival und Kultour-Sommer im Holzwinkel – das sind die Höhepunkte des Programms

So viele Feste und Feiern gab es lange nicht mehr. Im Juli stehen in Dinkelscherben und im Holzwinkel etliche Veranstaltungen an. Wir geben einen Überblick zu den Höhepunkten.

Die Lust aufs Feiern im Augsburger Land ist vielleicht so groß wie nie. Etliche Veranstaltungen, die in den vergangenen Jahren ausfallen mussten, finden nun wieder statt. Tausende strömten am vergangenen Wochenende zu den Festen und Märkten im Augsburger Land. Und auch im Juli ist wieder einiges geboten. In Dinkelscherben gibt es ein Sommerfest, das bekannte Dinkel-Festival steht an und auch beim Kultour-Sommer im Holzwinkel ist einiges geboten. Zeit für einen Überblick.

Sommerfest der Musikvereinigung in Dinkelscherben

In Dinkelscherben ebbt die Feierlaune zurzeit nicht ab. Am vergangenen Wochenende tummelten sich mehr als tausend Besucherinnen und Besucher beim Weihnachtsmarkt, der diesmal mitten im Sommer stattfand. Und schon am kommenden Wochenende steht in Dinkelscherben das Sommerfest der Musikvereinigung an. Der Rathausgarten wird dann wieder zur Feier-Zone. Neben zünftiger Musik gibt es auch ein Kinderprogramm mit Hüpfburg. Das Fest ist Teil der Kulturwochen in Dinkelscherben. Die finden den gesamten Juli über statt. Alles, nur nicht langweilig, die Veranstaltungsreihe werden, teilen die Veranstalter mit. Nach zwei kulturarmen Jahren geben sie wieder Gas.

Zum Beispiel mit dem Theaterstück "Diener zweier Herren", einer Komödie, die die jungen Dinkelscherber Theaterleute am Donnerstag, 14. Juli und weiteren Terminen aufführen werden. Für die Jugend dürfte die große Eröffnungsfeier des neuen Jugendzentrums ein Höhepunkt sein. Sie findet am 15. Juli statt. Für alle, die es etwas ruhiger mögen, könnte der Filmabend bei freiem Eintritt im Pfarrgarten am gleichen Abend etwas sein. Daneben gibt es im Juni einige Ausstellungen und Führungen zu verschiedenen Themen in Dinkelscherben.

Dinkel-Festival 2022 findet am letzten Juliwochenende statt

Alles ein paar Nummern größer wird es dann am letzten Juli Wochenende. Nach zwei Jahren Pause startet das Dinkel-Festival wieder. Rund 20 verschiedene Künstler und Bands treten auf zwei Bühnen auf. Kinder können Bogenschießen, Kinderschminken oder Basteln. Es wird ein Shuttlebus verschiedene Orte in der Umgebung anfahren, sodass nicht jeder Gast mit dem Auto anreisen braucht. Die Organisation und Bewirtung übernehmen großteils gemeinnützige Vereine und auch die Bands kommen überwiegend aus der Region. . Am Freitag schlagen "Art in Crime" poppige Indie-Töne an und "Salvatore e Rosario" lassen jedes Italo-Schlagerherz höher schlagen. Samstag gibt es das infernales Trio "Ohne F" mit durchgeknallten Gassenhauern und Rock’n’Roll pur mit "Crossfire" und dem singenden Bürgermeister.

In einer etwas kleineren Variante als in den vorangegangenen Jahren wird die Bühne im Raiffeisenhof aufgebaut. Dort steht der Donnerstag ganz im Zeichen von Punkrock und Ska mit Bands wie "Snotty Holly" und "Banda Bastardi". Freitag gibt’s allerlei aus dem Rock-Cover-Repertoire mit der fünfköpfigen Band „Recovered“ und „Skile“. Ein Novum beim Dinkelfestival wird der Samstag sein. Dann legen zwei heimische DJs, Pazim und Assaggio, elektronische Beats auf. Der Sonntag, letzter Tag des Festivals, steht wieder ganz im Zeichen der Familie.

Viel zu erleben gibt es in diesem Sommer auch im Holzwinkel. Schon seit Mai und noch bis September findet dort der Kultour-Sommer statt – 48 Veranstaltungen mit 77 Terminen in allen sechs Gemeinden der Region Holzwinkel und Altenmünster. Am Samstag, 9. Juli gibt es zum Beispiel eine Lesung mit Geschichten aus dem Holzwinkel im Griechischen Thetaer in Emersacker. Am Sonntag, 10. Juli, wird die Musikvereinigung in Welden ihre Sommerserenade spielen. Noch den ganzen Juli und August über gibt es daneben Lesungen, Führungen oder Workshops im Holzwinkel zu entdecken. (mit mick, AZ)

