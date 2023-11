Neuer Wohnraum: So läuft es auf den großen Baustellen in Dinkelscherben

Plus Im Gemeindegebiet Dinkelscherben entstehen derzeit drei große Wohnkomplexe. Alle Informationen zu Mietpreisen, freien Wohnungen und Terminen.

Tendenziell ist der Wohnraum im Großraum Augsburg knapp – und wird immer teurer. Auch in den ländlichen Gemeinden werden größere Mehrfamilienhäuser daher immer attraktiver. Drei solcher Komplexe entstehen zurzeit im Gemeindegebiet Dinkelscherben. Unsere Redaktion hat mit den Verantwortlichen gesprochen und gibt einen Überblick über die großen Bauprojekte:

Zehn Wohneinheiten entstehen am Marktplatz: In der Dinkelscherber Ortsmitte sollen zehn Wohneinheiten mit jeweils mindestens zwei Tiefgaragenstellplätzen und eine Gewerbeeinheit entstehen. Darin wird eine Steuerkanzlei Platz finden, erzählt Michael Hafner. Der Preis für die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen liegt zwischen 285.000 und 425.000 Euro. Vier davon wurden schon verkauft, seitdem der Vertrieb Anfang des Jahres begonnen hat.