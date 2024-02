Rieder auf der Suche nach einem passenden Mann für die Ehefrau

Die Theatergruppe Ried präsentiert Mitte März ihr neues Stück mit dem Titel "Suche Mann für meine bessere Hälfte".

In den vergangenen Wochen und Monate wurde in Ried viel geprobt für das neue Stück der hiesigen Theatergruppe. Am Samstag, 16. März, werden die Spieler mit dem Dreiakter „Suche Mann für meine bessere Hälfte“ im örtlichen Schützenheim (Matthäus-Fischer-Straße) ihre Theatersaison eröffnen. Das Stück aus der Feder von Beate Irmisch wird von den Akteuren traditionell in der regionalen Mundart zum Besten gegeben. Als Theater Neuling agiert Florian Frey heuer zum ersten Mal in Ried auf der Bühne. Er steht den „alten Hasen“ der Laienspielgruppe in Nichts nach.

Inhaltlich spielt das Stück auf dem Prosselhof. Bei Familie Prossel geht es drunter und drüber. Der Jungbauer (Florian Frey) ein notorisch eingebildeter Kranker, kann seinem Nachtgewand nicht mehr entfliehen. Pausenlos denkt er an Krankheiten, die ihn befallen könnten. Dadurch kommt er weder zu seiner Arbeit noch zu einer wirklichen Erholung.

Der Jungbauer denkt, er ist immer krank, der Zuchteber ist es tatsächlich

Seine Familie sieht sich zunehmend mit seinen unerledigten Arbeiten und ständigen Wehwehchen konfrontiert. Ein zusätzlicher Jammer ist, dass der neue Zuchteber Schorsch wirklich erkrankt ist.

Der Doktor aus dem Ort ist leider im Urlaub, aber zum Glück ist die Gemeindeschwester (Gerti Knöpfle-Hartmuth) sehr flexibel und behandelt alles, was krank ist, ob Mensch oder Vieh. Warum ausgerechnet der Herr Pfarrer (Walter Knöpfle) schuld sein soll, dass plötzlich keine Salatköpfe mehr im Gemüsegarten wachsen und warum die ledige Tante Hermine (Helena Schmid) zu singen anfängt, wenn der Viehhändler (Marco Henneberg) auf den Hof kommt, wird an dieser Stelle nicht verraten. Und was der Altbauer (Bernhard Bittracher) mit seiner Schwiegertochter (Johanna Lederle) im Geheimen plant, hat nur die Magd Bruni (Christl Schropp), mit ihren eigenen Ohren ganz genau „gesehen“ ... (AZ)