E-Bike-Fahrer stirbt bei nächtlichem Sturz auf Wiese in Döpshofen

Ein 62-Jähriger fährt in der Nacht über eine Wiese in Döpshofen, um abzukürzen. Dabei übersieht er einen Wassergraben, überschlägt sich und bricht sich das Genick.

Einen tragischen Unfall hat es am Mittwoch im Gessertshauser Ortsteil Döpshofen gegeben. Dabei ist ein 62-Jähriger mit seinem E-Bike gestürzt und noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Der 62-Jährige war gegen 22.40 Uhr mit dem E-Bike auf der Scheppacher Straße am Ortsrand von Döpshofen unterwegs und bog in einen südlich abzweigenden Feldweg ein. Von dort wollte er laut Polizei, vermutlich um abzukürzen, eine Wiese überqueren. Offenbar aber übersah er in der Dunkelheit trotz Beleuchtung einen Bewässerungsgraben. Mit hoher Geschwindigkeit stach er mit dem Vorderrad in den Graben, überschlug sich über den Lenker und brach sich das Genick.

Zeuge beginnt sofort mit der Reanimation

Zufällig hatte ein Anwohner den auf der Wiese fahrenden Mountainbike-Fahrer bemerkt. Als plötzlich in der Dunkelheit die Beleuchtung verschwand, entschloss er sich, an der betreffenden Stelle nachzusehen, und fand den leblosen 62-jährigen. Sofort begann er mit der Reanimation und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Döpshofen setzte die Reanimation bis zum Eintreffen des Notarztes fort. Allerdings musste auch dieser noch vor Ort jegliche Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos einstellen. (thia)