Interview

vor 17 Min.

Weltstars treten in Nordendorf auf: "Haben viele Fans in Bayern"

Mit Peter Howarth (The Hollies), Mick Wilson (10cc) und Pete Lincoln (The Sweet) treten drei Frontmänner bekannter Bands mit ihrem Trio Frontm3n am 15. Dezember in Nordendorf auf.

Plus Die Leadsänger der bekannten Bands Smokie, The Hollies und 10cc bilden ein Trio namens Frontm3n, das am 15. Dezember in Nordendorf auftritt. Pete Lincoln verrät im Interview Näheres.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Berlin, Magdeburg, Hamburg, München – normalerweise führt Ihr Tourplan Sie und Ihre Mitstreiter Pete Lincoln und Peter Howard und Mick Wilson in große Städte. Eine Ausnahme bildet am 15. Dezember Nordendorf. Wissen Sie überhaupt, wo das ist?



Pete Lincoln: Ja. Ich weiß, dass Nordendorf in der Region Augsburg in Bayern liegt. Und wir haben eine Menge wunderbarer Fans in Bayern. Aber wir werden zum ersten Mal in Nordendorf spielen. Und wir freuen uns sehr auf die Show am 15. Dezember.

Wie kommen drei Alphatiere, die in großen Bands verankert sind, dazu, in einem Trio zu spielen?



Pete Lincoln: Wir drei sind seit vielen Jahren befreundet und haben schon in den 90er-Jahren als Teil der Band von Sir Cliff Richards mit unserer Zusammenarbeit begonnen. Danach wurden wir Frontmänner verschiedenen legendärer Bands. Wir sind glücklich, mit denen zusammenarbeiten zu dürfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen