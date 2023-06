Ehinger Pfarrhof wird zum "Kloster Abendrot"

Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte der Ehinger Theaterfreunde wird unter freiem Himmel gespielt. Diesmal hat das Team eine Komödie ausgesucht.

Im Juli ist es soweit – dann verwandelt sich der Ehinger Pfarrhof in ein Freilufttheater mit ganz besonderer Atmosphäre. "Das letzte Open-Air-Theater war vor zehn Jahren“, erinnert sich Vorsitzender Michael Ostermeier, und die Spieler hoffen freilich auf eine Fortsetzung des damaligen Erfolgs.

Bei der diesjährigen Theatersaison wird der Pfarrhof in Ehingen kurzerhand zum Kloster Abendrot! Dort treibt dann „Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“ sein Unwesen. Zurzeit wird eifrig geprobt, passende Kostüme werden gesucht und der Außenbereich des Pfarrhofs liebevoll in die Klostermauern der Ordensgemeinschaft der Ursulinen umgestaltet.

Nonnen kämpfen gegen Klosterschließung

„Heribert, der Klosterfraunarzissengeist“ ist eine Komödie in drei Akten aus der Feder von Beate Irmisch. Sie entführt die Besucher hinter die Mauern des kleinen Klosters Abendrot, hinter denen sich nicht nur fromme Gefühle, sondern auch Realistisches und allzu Menschliches abspielt. Denn dort herrscht helle Aufregung – in einem Brief vom Bischof heißt es, dass der Orden aufgelöst werden soll. Das Kloster steckt nämlich in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Doch die Nonnen lassen sich nicht unterkriegen – und das turbulente Spiel beginnt.

Auf und hinter der Bühne sorgt ein bewährtes Team, dass die Besucher einen Theaterabend unter freiem Himmel genießen können. Die Premiere ist am Freitag, 7. Juli um 20 Uhr. Weitere Spieltage sind am 8./14./16./21./22. Juli. Für sämtliche Spieltage gibt es Ausweichtermine, sollte das Wetter nicht mitspielen.

Kartenvorverkauf ist am Donnerstag, 22. Juni, und Freitag, 23. Juni, jeweils von 18 bis 19 Uhr im Landgasthof Zum Oberen Wirt, Saal, Hauptstraße 44, Ehingen sowie am Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 11 Uhr im Bürgerhaus Ortlfingen, Kreuzberg.