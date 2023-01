Ehinger Schmökerecke punktet mit 3200 Medien in modernen Räumen

2021 zog die Ehinger Bücherei in die Räume im Gemeindezentrum. Tonies und Zeitschriften werden hier besonders gerne ausgeliehen.

Hell, modern und trotzdem gemütlich. So präsentiert sich die Bücherei Schmökerecke in Ehingen seit dem Umzug ins Gemeindezentrum 2021. Während der Bauarbeiten war der Lesestoff für die rund 130 Nutzerinnen und Nutzer vorübergehend im Pfarrhof untergebracht. Im Frühjahr 2022 gab es dann schon die nächsten Neuigkeiten.

Damals nahm die Bücherei Tonies neu in ihren Bestand auf. Vor allem bei den Familien sind die kleinen Figuren mit ihren Hörspielgeschichten sehr beliebt. Auch Zeitschriften wie Ökotest oder Mein schöner Garten werden gerne ausgeliehen. Etwa 3200 Medien haben die zwölf ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Angebot, die älteren, weniger gefragten Bücher wurden beim Umzug aussortiert. "Die Unverbesserlichen" von Michael Kobr und Volker Klüpfel heißt die letzte Neuanschaffung. Das 2022 am häufigsten ausgeliehene Kinderbuch stammt von David McKee und trägt den Namen "Elmar". Bei den erwachsenen Leseratten war Eva Völlers "Die Dorfschullehrerin" besonders beliebt.

Der Lesetipp aus Ehingen

Der Roman ist zugleich die Leseempfehlung, die aus der Schmökerecke kommt. Die Geschichte spielt 1961 und erzählt von einer engagierten Dorfschullehrerin aus Berlin, die ein Geheimnis hat. An der innerdeutschen Zonengrenze in einem hessischen Dorf findet sie einen Verbündeten.

Immer wieder finden in der Ehinger Bücherei auch Autorenlesungen für große und kleine Lesebegeisterte statt, Abende wie "Buch und Wein" werden organisiert oder Vorträge zu Sachthemen angeboten. Für den Kindergarten gibt es außerdem die Bücherkiste mit verschiedenen Themen. Wer selbst einmal in den Bücherregalen stöbern will, kann dies montags von 16.30 bis 18 Uhr, dienstags von 17 bis 18 Uhr und donnerstags von 12 bis 13 Uhr tun. (AZ)

